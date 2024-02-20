Культура 20 февраля 2024, 15:59 Депутат Драпеко объяснила провалы Disney нарушением всех стереотипов

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказала мнение касательно финансовых провалов американской студии Disney. Такой исход стал результатом нарушения правил со стороны Голливуда, отметила депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Существует традиция, выработанная тысячелетиями. Где есть гендерное разделение, разделение ролей. Для разных народов она, естественно, разная, но есть и общечеловеческое, что мама — это женщина, а папа — это мужчина», — высказалась парламентарий.

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По ее словам, компания нарушила все устоявшиеся стереотипы, что вызвало отторжение у зрителей.