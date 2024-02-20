20 февраля 2024, 15:59
Депутат Драпеко объяснила провалы Disney нарушением всех стереотипов
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказала мнение касательно финансовых провалов американской студии Disney. Такой исход стал результатом нарушения правил со стороны Голливуда, отметила депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Существует традиция, выработанная тысячелетиями. Где есть гендерное разделение, разделение ролей. Для разных народов она, естественно, разная, но есть и общечеловеческое, что мама — это женщина, а папа — это мужчина», — высказалась парламентарий.
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По ее словам, компания нарушила все устоявшиеся стереотипы, что вызвало отторжение у зрителей.
Disney
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