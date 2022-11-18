Культура 18 ноября 2022, 18:44 Депутат Бурляев рассказал о создании «Культурного фронта России»

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В России создадут новое общественное движение — «Культурный фронт России». Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев подробно рассказал об организации, передала «Парламентская газета».

Бурляев стал одним из инициаторов проекта. Членами организации станут артисты, писатели, художники и музыканты. Депутат выразил надежду на то, что «Культурный фронт России» начнет действовать по всей стране и сможет найти спонсоров.

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«Надеюсь, что будет фонд „Культурного фронта России“, который поддержит проекты, до которых не доходят руки у наших чиновников», — отметил Бурляев.

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