Депутат Боярский нашел способ избежать просмотра рекламы в кинотеатрах

Депутат рассказал, что на федеральном уровне пока никто не предлагал убрать рекламу. Поэтому пока что он поделился личным опытом.

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«В кинотеатре можно заранее рассчитать время и не ходить на нее. Я обычно так и делаю. Когда иду с ребенком в кино, если сеанс начинается в 16:00, мы приходим в 16:20», — рассказал Боярский.

По его словам, спор о рекламе в кино и на телевидении давний и неразрешимый. Производители и операторы находятся в одном «враждующем лагере», зрители — в другом. Первые хотят внедрить как можно больше роликов, чтобы получить много денег и вывести качество обслуживания на новый уровень. А вторых раздражает вездесущая реклама.

Депутат допускает, что стоит определить время на рекламу перед киносеансом. Тем не менее важно соблюдать интересы всех участников спора, отметил «Царьград».

Ранее о назойливой рекламе в кинотеатрах заговорил депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок. Он предложил регламентировать время показа рекламы перед фильмами в кинотеатрах. Он уверен, что перед сеансом не должно быть 25-минутных роликов с напитками, подгузниками и подарочными картами.