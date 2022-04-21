Депутат Бийсултан Хамзаев высказался за запрет контента украинских артистов в России

Контент украинских артистов, которым запретили въезд в РФ, должен блокироваться, если он будет носить оскорбительный характер. Таким мнением с Ura.ru поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

«Если там будет контент фейковый, оскорбления, принижения, унижения, должна быть моментальная блокировка. А так, это будет битва с ветряными мельницами. Считаю, что любое воздействие на политику надо пресекать. Если их контент таковым является, тоже надо блокировать. Я не вижу в этом проблемы», — заявил депутат.

Он добавил, что русская культура от этого не потеряет, поскольку она большая и имеет свою историю.