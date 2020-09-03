Дептранс Москвы выпустит духи «Свитер Багрова» и «Дети кукурузы»

Среди серии будущей продукции есть аромат под названием «Свитер Багрова», в котором появлялся главный герой фильмов «Брат» и «Брат 2». Авторы описали аромат, как «теплый и укутывающий, который согреет в холодный ноябрь».

Среди других названий также фигурируют «Дети кукурузы» — «аромат соленого попкорна, который ешь из одного ведра с тем, кого любишь», «Утомленные солнцем» — «запах нагретой на солнце хлопковой футболки и крема от загара. Содержит нотки хлопка, ванили и лета».

При этом авторы ошиблись в одном названии известного фильма. Романтический мюзикл «Бар „Гадкий койот“» превратился в «Гладкого койота». Создатели пообещали, что этот аромат будет похож на шипучие пузырьки Coca-Cola.

Когда именно появятся новые авторские духи для любителей просмотра фильмов на кинопаркинге, пока не известно.