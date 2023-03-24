24 марта 2023, 12:57
Depeche Mode выпустила первый альбом без Энди Флетчера
Группа Depeche Mode выпустила свой первый альбом после смерти клавишника Энди Флетчера. Об этом сообщили «Известия».
Пластинку под названием Memento Mori музыканты записали в дуэтном составе. В новый альбом вошли 12 композиций. Официальный релиз состоялся в пятницу, 24 марта. Дэйв Гаан и Мартин Гор выпустили альбом в цифровом виде, на дисках и двойном виниле.
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Но россияне официально послушать его не смогут, так как пластинку выпустили лейблы Columbia Records и Mute, которые входят в ушедшую из России группу Sony Music Entertainment. Однако новые композиции уже появились в Сети, и ознакомиться с ними все же будет можно.
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Напомним, клавишник британской группы Энди Флетчер скончался в прошлом году. Несмотря на то, что музыкант был самым немедийным из трио, считалось, что именно он поддерживал мир в Depeche Mode. После его смерти многие думали, что группа может распасться из-за ссор и противоречий между Дэйвом Гааном и Мартином Гором, но этого не произошло.
Музыка
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