Культура 24 марта 2023, 12:57 Depeche Mode выпустила первый альбом без Энди Флетчера flickr

Читать 360tv в

Группа Depeche Mode выпустила свой первый альбом после смерти клавишника Энди Флетчера. Об этом сообщили «Известия».

Пластинку под названием Memento Mori музыканты записали в дуэтном составе. В новый альбом вошли 12 композиций. Официальный релиз состоялся в пятницу, 24 марта. Дэйв Гаан и Мартин Гор выпустили альбом в цифровом виде, на дисках и двойном виниле.

Реклама

Но россияне официально послушать его не смогут, так как пластинку выпустили лейблы Columbia Records и Mute, которые входят в ушедшую из России группу Sony Music Entertainment. Однако новые композиции уже появились в Сети, и ознакомиться с ними все же будет можно.

Реклама

Напомним, клавишник британской группы Энди Флетчер скончался в прошлом году. Несмотря на то, что музыкант был самым немедийным из трио, считалось, что именно он поддерживал мир в Depeche Mode. После его смерти многие думали, что группа может распасться из-за ссор и противоречий между Дэйвом Гааном и Мартином Гором, но этого не произошло.

Авторы: