Культура 06 марта 2024, 17:34 Департамент культуры Нижнего Новгорода сообщил об открытии фестиваля «Волшебная нить»

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Торжественное открытие XVI Межрегионального фестиваля мастеров «Волшебная нить» состоится сегодня, 6 марта, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте культуры города.

Экспозицию разместили в музейно-выставочном центре «Микула». Посетителям будут представлены народные и современные куклы, игрушки, костюмы и многое другое.

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Участниками художественной выставки стали 30 мастеров, а также 14 творческих коллективов, добавило НИА «Нижний Новгород».