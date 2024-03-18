Культура 18 марта 2024, 12:10 Департамент культурного наследия Москвы: около 400 артефактов обнаружили в Хамовниках

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Столичные археологи обнаружили порядка 400 артефактов во время раскопок в 2022–2023 годах. Находки были сделаны в Хамовниках, передала «Вечерняя Москва» слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.

Он рассказал, что среди предметов, датируемых XVIII–XIX веками, — детские игрушки, украшения, посуда и монеты.

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Так, специалисты нашли щипцы из набора сладостей кондитерской «Трамбле», которая располагалась на углу Петровки и Кузнецкого моста, добавил RT.