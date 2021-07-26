Французский актер Жерар Депардье снимет фильм в Калининграде о французской эскадрилье «Нормандия — Неман».

Эскадрилья принимала участие в составе в составе Красной армии во время битвы за Восточную Пруссию, а также в штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.

По словам Ермака, съемки стартуют уже в ближайшее время. Он рассказал об этом в ходе конференции «Место Балтики в системе российского кинематографа — опыт, достижения, планы». Министр рассказал, что для организации съемочного процесса в Калининграде будет создан киногородок.

«Проект действительно интересный, так как это очень серьезная часть истории Калининградской области», — заявил политик.