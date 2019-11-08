Дэниел Крейг снимется в самом дорогом фильме о Джеймсе Бонде

По информации портала, бюджет нового фильма на $5 миллионов обошел стоимость самой дорогой картины бондианы «Спектр» и составил $250 миллионов. На каждый новый фильм франшизы всегда тратится больше денег, чем на предыдущий.

Джеймса Бонда уговорили жениться Подробнее

«Не время умирать» — это пятый и последний проект, в котором Дэниел Крейг играет главную роль. Фильм появится на экранах 8 апреля 2020 года.

Главным злодеем в ленте станет Рами Малек. В этом году он получил «Оскар» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

Ранее стало известно, что новый фильм «Не время умирать» из цикла бондианы практически готов к прокату. Режиссер Кэри Фукунага снял три разные концовки фильма, в одной из которых агент 007 обзаводится семьей. Какой финал выбрали в итоге, команда держит в тайне.