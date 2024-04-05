Культура 05 апреля 2024, 19:09 Дени Вильнев снимет фильм о последствиях ядерной войны Режиссер Дени Вильнев снимет фильм про ядерную войну после третьей части «Дюны» Lee Jae-Won/AFLO/globallookpress

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Франко-канадский режиссер Дени Вильнев экранизирует роман «Сценарий ядерной войны». Он приступит к работе над картиной сразу же после завершения съемок последней части трилогии «Дюна», сообщил Deadline.

По данным издания, права на киноадаптацию бестселлера Энни Якобсон обошлись киностудии Legendary в 15 миллионов долларов.

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Сюжет книги рассказывает о возможном существовании человечества, пережившее ядерную войну. Автор строит предположения о жизни после апокалипсиса, опираясь на интервью с военными и гражданскими экспертами.

В планах у режиссера создать предостерегающую историю о том, к чему может привести мир политическая нестабильность, когда многие государства имеют ядерное оружие.

Вторая часть «Дюны» собрала более 500 миллионов долларов в мировом прокате, побив рекорды первого фильма. Писатель Платон Беседин объяснил, почему обе картины, на его взгляд, получились абсолютно пустыми.