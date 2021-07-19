День ВМФ в Севастополе пройдет с ограничениями

Празднование Дня Военно-Морского флота в Севастополе пройдет в сокращенном режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Показательное выступление военной техники пройдет в течение 15 минут. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

Все праздничные вечерние мероприятия, включающие концерт, праздничные салют и фейерверк, отменят. Мероприятие начнется с торжественного подъема российского триколора, флага Военно-морского флота и флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота, а также возложение цветов, венков к Вечному огню у Мемориальной стены.