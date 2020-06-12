День рождения Курехина отметят выставкой и серией живых выступлений

Сначала пройдет серия прямых эфиров с выставки коллекции Центра Курехина «Конструкция Коллекции». Позже пройдет серия живых выступлений музыкантов Ивана Смекалина (DiG Records), Golkaksokol, Achterstag, Антона Березина и Дианы Гладченко, GhostNoir и Easy Wear Ner.