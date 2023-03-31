Культура 31 марта 2023, 14:15 «День Рахманинова» отпразднуют 1 апреля в Нижегородской области

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В культурных учреждениях Нижегородской области отпразднуют «День Рахманинова». Мероприятия проведут 1 апреля 2023 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные министерства культуры региона.

Мероприятия проведут в честь 150-летия со дня рождения композитора. Солисты местного оперного театра выступят в «Пакгаузах» на Стрелке. Они представят зрителям романсы и другие произведения. Камерный концерт проведут также в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича.