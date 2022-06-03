День петербургских котов отметят в городе 5 июня

День петербургских котов отметят 5 июня на Конногвардейском бульваре. Там пройдет ряд праздничных мероприятий, написал ТАСС.

В рамках праздника состоится выставка породистых котов, а также фестиваль поддержки бездомных животных, награждение служебных котов и парад в тельняшках. Также посетители смогут принять участие в мастер-классах. Организаторы праздника — котокафе «Республика кошек» и «Республика котов», написала газета «Петербургский дневник».