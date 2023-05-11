11 мая 2023, 15:52
День культуры Никарагуа пройдет в Кронштадте 19 мая
В Кронштадте в рамках Дней стран Латинской Америки пройдет День культуры Никарагуа. Об этом сообщил член правительства Санкт-Петербурга, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев «Петербургскому дневнику».
По его словам, местные жители услышат национальные никарагуанские песни, посетят лекции и продегустируют кофе.
Реклама
Отмечается, что осенью 2021 года города Кронштадт и Леон установили партнерские связи, активное сотрудничество между ними продолжается и сейчас.
Реклама
Реклама