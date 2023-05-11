Культура 11 мая 2023, 15:52 День культуры Никарагуа пройдет в Кронштадте 19 мая

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В Кронштадте в рамках Дней стран Латинской Америки пройдет День культуры Никарагуа. Об этом сообщил член правительства Санкт-Петербурга, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев «Петербургскому дневнику».

По его словам, местные жители услышат национальные никарагуанские песни, посетят лекции и продегустируют кофе.

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Отмечается, что осенью 2021 года города Кронштадт и Леон установили партнерские связи, активное сотрудничество между ними продолжается и сейчас.