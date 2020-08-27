День кино в Петербурге пройдет вне кинозалов

«Мираж Синема»

Закрытие площадок и полная приостановка деятельности стали шоком для сети кинотеатров «Мираж Синема».

«Прежде всего перед нами встала задача грамотной консервации кинокомплексов — это закрытие не только залов, но и баров, и бистро. Была проделана огромная работа, в которой была задействована основная часть наших сотрудников. Другие сотрудники отправились на вынужденные каникулы», — рассказали в кинотеатре.

«Мираж» приступил к полной реконструкции своего первого кинотеатра на Большом проспекте. Эти работы давно числились в планах, но из-за большого числа постоянных зрителей постоянно откладывались.

В конце июня на площадке Музея стрит-арта руководители сети открыли автокинотеатр. Для них это новый и интересный формат, как и онлайн-фестиваль, и доставка еды.

«Люксор»

Сотрудники до последнего надеялись, что сеть продолжит работать хотя бы при жестких условиях соблюдения правил безопасности. Перед закрытием все кинотеатры оснастили санитайзерами, разметкой для соблюдения социальной дистанции, работникам выдали средства индивидуальной защиты, им проверяли температуру в начале каждого дня. «Увы, наши надежды не оправдались», — рассказали в сети.

«Пришлось сложно как бизнесу в целом, так и каждому отдельному сотруднику. Здесь было необходимо искать компромиссы. Многие ребята пошли навстречу и остались в штате компании, поэтому возобновлять работу будет проще», — рассказал представитель «Люксора».

«Кино&Театр Англетер»

«В целом, меня удивляют ограничения. При работающем метро, которое перевозит миллионы человек, тысяч сто человек в Петербурге ходили в кино. С моей точки зрения, такие ограничения в отношении кинотеатров — ерунда полная. Но закон есть закон», — заявил руководитель проекта Станислав Ершов.

Сейчас он готовится к открытию автокинотеатра в Гостином дворе.

«Ленфильм»

За время карантина киностудия открыла KinoCorner с работами стрит-арт художников, а еще при ней заработал культурно-выставочный центр. Помимо этого сотрудники снимают видеоблог, запустили конкурс веб-сериалов, развивают разного рода мерч и линию одежды. На удаленке они также продумали концепцию развития всего киноцентра.

В самом киноконцерне столкнулись с полным отсутствием клиентов и входящим потоком денег, а также с полным непониманием, когда откроются.

День российского кино отмечается 27 августа.