Культура 28 июня 2023, 13:47 Акция «День без турникетов» пройдет в Москве в июле Заммэра Москвы Сергунина: около 40 площадок проведут в июле акцию «День без турникета» Сайт мэра и правительства Москвы

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Порядка 40 креативных площадок присоединится к московской акции «День без турникетов», сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Познавательная акция пройдет в рамках фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест» с 3 по 9 июля. Все желающие увидят, как работают киностудии, мануфактуры, мастерские, модные шоурумы и галереи.

Впервые экскурсии по креативным предприятиям Москвы в рамках проекта «День без турникетов» организовали в прошлом году. Тогда на 35 площадках побывали больше 2,7 тысячи гостей. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Участниками акции стали Дом культуры «Стимул», центр дизайна Artplay, сеть кинотеатров «Москино», киностудия «Союзмультфильм», технопарк «Калибр», школа столярного ремесла, издательство, гастроквартал и другие креативные предприятия.

Для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

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