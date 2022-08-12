«День Башкирии» пройдет в Зарядье в 26 августа

Пятый фестиваль Русского географического общества состоится с 18 по 28 августа в Москве. В рамках мероприятия в Зарядье 26 августа проведут «День Башкирии». Об этом сообщила РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона Радия Хабирова.

По данным издания «Москва.ру», в этот день в парке поставят башкирскую юрту. Так гости фестиваля смогут познакомиться с культурными особенностями республики.

Также для них пройдет спортивно-игровая программа «Сабантуй», которая включает в себя лекции, мастер-классы, кинопоказы и многое другое.