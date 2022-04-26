«Демонтажу подлежит киевская власть». Крым отреагировал на снос монумента Дружбы народов в Киеве

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец уверен, что демонтажу в Киеве подлежит не монумент Дружбы народов России и Украины, а сама власть. Он прокомментировал РИА «Новости» снос скульптуры в Крещатом парке.

«Демонтажу в Киеве подлежит только один объект, полностью сделанный из дерева, — это украинская власть в полном составе», — сказал он.

Чегринец уверен, что после освобождения Киева монумент восстановят, как и другие памятники. Причем активней всего за их возвращение будут выступать именно те, кто ратовал за демонтаж, — такова специфика украинских политиков.

Монумент Дружбы народов России и Украины в виде восьмиметровой скульптуры двух рабочих, держащих ленту и орден, был установлен в 1982 году в Крещатом парке в Киеве. Мэр города Виталий Кличко 25 апреля объявил в Telegram-канале, что скульптуру рабочих и стоящую неподалеку композицию из красного гранита снесут, а арку из титановых листов, тоже входящую в состав комплекса, переделают, подсветят цветами украинского флага и придадут ей новое значение.