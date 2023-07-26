Культура 26 июля 2023, 12:02 Демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве сняли на видео Рабочие начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве

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На Украине после нескольких дней подготовки начали демонтировать герб СССР с монумента «Родина-мать» на правом берегу Днепра. Работы показал телеканал «Звезда».

Монументальную скульптуру установили на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне в 1981 году, изобразив на щите герб СССР. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила в рамках декоммунизации заменить серп и молот на трезубец с малого государственного герба страны.

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Подготовительные работы к демонтажу начали 21 июля, сообщило украинское издание «Страна.ua». Рабочие установили на щите кран, чтобы заменить тяжелые конструкции. Установка обойдется в 28 миллионов гривен (68,2 миллиона рублей). Трезубец сделают из импортной стали, потому что Министерство культуры и информационной политики Украины не устроило качество продукции от «Запорожстали».

Политолог Данила Гуреев заявил, что снести «Родину-мать» полностью киевский режим не решится. Такой шаг серьезно скажется на его международной репутации.