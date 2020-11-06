Дело о развращении ребенка возбудили в отношении петербуржца

Следователи установили, что 35-летний горожанин применял насильственные действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. В этом году выяснилось, что помимо этого мужчина развращал девятилетнюю девочку в социальных сетях. Он присылал ей снимки порнографического характера.

В настоящий момент расследование и поиск других преступных эпизодов продолжаются.