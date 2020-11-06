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    06 ноября 2020, 19:16

    Дело о развращении ребенка возбудили в отношении петербуржца

    Полина Петрова

    Уголовное дело о развращении ребенка возбудили в отношении жителя Санкт-Петербурга. Год назад мужчину задержали по подозрению в изнасиловании девочки, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Дело о развращении ребенка возбудили в отношении петербуржца

    Следователи установили, что 35-летний горожанин применял насильственные действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. В этом году выяснилось, что помимо этого мужчина развращал девятилетнюю девочку в социальных сетях. Он присылал ей снимки порнографического характера.

    В настоящий момент расследование и поиск других преступных эпизодов продолжаются.