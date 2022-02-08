facebook_pixel
    08 февраля 2022, 17:15

    «Делал для россиян». Автор мультфильма «БоксБалет» поделился впечатлениями от номинации на «Оскар»

    Режиссер Дьяков о номинации мультфильма «БоксБалет» на «Оскар»: я делал этот фильм для россиян

    Александр Блинов, Дарья Шмелева

    Режиссер анимации студии «Петербург» Антон Дьяков, чей мультфильм «БоксБалет» номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм», сообщил «360», что только узнал об этом. На его телефоне уже тысяча пропущенных звонков.

    «Делал для россиян». Автор мультфильма «БоксБалет» поделился впечатлениями от номинации на «Оскар»

    Режиссер поделился своими впечатлениями от номинации на престижную премию.

    «Вот смотрю, у меня в телефоне тысяча пропущенных звонков. Надо теперь с этим как-то жить, понять, чего это. Вообще, прекрасно и здорово», — сказал Дьяков.

    Он признался, что пока не думал о поездке на премию.

    «Мне первый звонок был, там интересно: „Вы уже думаете как-то о чемодане, о смокинге?“. Я, конечно, смеялся. Подобные хлопоты нетипичны для российского аниматора», — сообщил он.

    Дьяков еще не успел не ознакомиться с полным списком номинантов.

    «Я пару фильмов знал из шорт-листа. Там Джоанна Куинн, известная британская режиссерка. А так, я, честно говоря, фильмы их не видел, потому что я в прошлом году не был на фестивалях иностранных, мало чего видел. Поэтому не представляю, кто, чего. Но я надеюсь, там достойные ребята, сильные», — сказал он.

    Режиссер делал мультфильм для России и не рассчитывал, что работу оценят за рубежом.

    «Делал этот фильм для нас, для россиян и окрестностей. Как-то вот сама история про это, она очень локальная, как мне казалось. И честно, видит Бог, делал когда это все, я думал, что это все только для нас, а там это, может быть, не особо кому интересно», — признался Дьяков.

    Дьяков рассказал о других своих работах, которые считает не менее удачными.

    «„Питон и сторож“ была для меня очень важная работа. Очень важная анимационная работа, которая небольшая, семь минут, которую я вот сейчас закончил и на грядущем фестивале в Суздале она будет представлена, называется „Горю“», — рассказал он.

    Аниматор отметил, что для него нет такой внутренней иерархии, чтобы он мог назвать какую-то свою работу лучшей или худшей. Но «БоксБалет» для него, безусловно, важная работа.

    «Потому что с многими людьми, которых доселе не знал, с многими нюансами и тонкостями, которые в производстве возникли пришлось столкнуться. Это было и тяжело, и радостно одновременно. В Питере на студии „Мельница“ я поработал с множеством прекрасных девчонок, женщин, дядек и всех, кто там был. А эта студия одна из ведущих у нас, и я оказался внутри этого всего. Для меня это важный опыт, это точно», — заявил Дьяков.

    Режиссер в беседе с «360» попросил уточнить, когда пройдет церемония «Оскара».

    «Это март, весна? А, ну ладно. Будем чемодан паковать, да», — сказал он.