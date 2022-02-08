«Делал для россиян». Автор мультфильма «БоксБалет» поделился впечатлениями от номинации на «Оскар»

Режиссер анимации студии «Петербург» Антон Дьяков, чей мультфильм «БоксБалет» номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм», сообщил «360», что только узнал об этом. На его телефоне уже тысяча пропущенных звонков.

Режиссер поделился своими впечатлениями от номинации на престижную премию.

«Вот смотрю, у меня в телефоне тысяча пропущенных звонков. Надо теперь с этим как-то жить, понять, чего это. Вообще, прекрасно и здорово», — сказал Дьяков.

Он признался, что пока не думал о поездке на премию.

«Мне первый звонок был, там интересно: „Вы уже думаете как-то о чемодане, о смокинге?“. Я, конечно, смеялся. Подобные хлопоты нетипичны для российского аниматора», — сообщил он.

Дьяков еще не успел не ознакомиться с полным списком номинантов.

«Я пару фильмов знал из шорт-листа. Там Джоанна Куинн, известная британская режиссерка. А так, я, честно говоря, фильмы их не видел, потому что я в прошлом году не был на фестивалях иностранных, мало чего видел. Поэтому не представляю, кто, чего. Но я надеюсь, там достойные ребята, сильные», — сказал он.

Режиссер делал мультфильм для России и не рассчитывал, что работу оценят за рубежом.

«Делал этот фильм для нас, для россиян и окрестностей. Как-то вот сама история про это, она очень локальная, как мне казалось. И честно, видит Бог, делал когда это все, я думал, что это все только для нас, а там это, может быть, не особо кому интересно», — признался Дьяков.

Дьяков рассказал о других своих работах, которые считает не менее удачными.

«„Питон и сторож“ была для меня очень важная работа. Очень важная анимационная работа, которая небольшая, семь минут, которую я вот сейчас закончил и на грядущем фестивале в Суздале она будет представлена, называется „Горю“», — рассказал он.

Аниматор отметил, что для него нет такой внутренней иерархии, чтобы он мог назвать какую-то свою работу лучшей или худшей. Но «БоксБалет» для него, безусловно, важная работа.

«Потому что с многими людьми, которых доселе не знал, с многими нюансами и тонкостями, которые в производстве возникли пришлось столкнуться. Это было и тяжело, и радостно одновременно. В Питере на студии „Мельница“ я поработал с множеством прекрасных девчонок, женщин, дядек и всех, кто там был. А эта студия одна из ведущих у нас, и я оказался внутри этого всего. Для меня это важный опыт, это точно», — заявил Дьяков.

Режиссер в беседе с «360» попросил уточнить, когда пройдет церемония «Оскара».

«Это март, весна? А, ну ладно. Будем чемодан паковать, да», — сказал он.