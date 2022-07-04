Декан ГИТИС Сополев: русская культура не пропадет в связи с ее «отменой» на Западе

Декан факультета музыкального театра ГИТИС Тимофей Сополев прокомментировал последствия «отмены» русской культуры на Западе. По его словам, она ни в коем случае не исчезнет, однако было бы лучше, если бы подобной конфронтации не возникло вовсе. Об этом написал «Ридус».

«Театральная жизнь развивается благодаря общению и обмену. Катастрофы из-за „отмены“ русской культуры на Западе, конечно, не будет, но лучше от этого никому не станет. Надеюсь, что „отмена“ — это ненадолго. История показывает, что глупые решения — явление кратковременное», — сказал он.

Сополев также напомнил, что во время Великой Отечественной войны в СССР не отменяли достижения немецкой культуры и философии. На его взгляд, радикальные устремления отдельных людей на Западе через какое-то время уйдут.

Ранее стало известно, что после начала спецоперации на Украине страны Запада начали «отменять» русскую культуру. В театрах запретили выступать русским актерам, а из программы стали изымать русские произведения.