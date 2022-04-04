Деятели культуры объяснили, в чем заключается гениальность режиссера Тарковского

Выдающемуся российскому режиссеру Андрею Тарковскому сегодня могло бы исполниться 90 лет. О том, почему его произведения считаются гениальными и до сих пор возглавляют списки лучших фильмов всего мира, написал «Петербургский дневник».

По словам автора книги «Вселенная Тарковские: Арсений и Андрей» Максима Гуреева, режиссеру в некотором смысле удалось совершить революцию.

«В СССР, да и в большинстве других стран, считали, что в фильме обязательно должен быть сюжет, понятные зрителям герои, какая-то идеологическая составляющая, ну и добро, побеждающее зло. Андрей Тарковский полностью разрушил эти каноны и создал свой особенный киноязык. Вместо сюжета в его фильмах переплетаются случайные истории, зрителям крайне сложно ассоциировать себя с персонажами, а вместо морали там философская бездна», — рассказал он.

Шведский режиссер и сценарий Ингмар Бергман называл работы Тарковского неким чудом.

«Когда я открыл для себя первые фильмы Тарковского, это было чудом. Я вдруг очутился перед дверью, от которой у меня никогда не было ключа; перед комнатой, в которую я всегда хотел проникнуть. Андрей Тарковский же чувствовал там себя совершенно непринужденно. Кто-то смог выразить то, что я всегда хотел сказать, но не знал как. Для меня Тарковский — величайший режиссер», — говорил он.

По словам Константина Лопушанского, который проходил практику на съемках фильма «Сталкер», для Тарковского была важна визуальная составляющая фильмов, поэтому перед каждой съемкой была проведена серьезная подготовка: долго выставлялся свет, выстраивался кадр, проводилась беседа с актерами.

Андрей Тарковский умер 29 декабря 1986 года в Париже в возрасте 54-х лет. Его последней работой стал фильм «Жертвоприношение». В нем он сообщает потомкам, чтобы те не развязали ядерную войну.