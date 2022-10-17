Деятелей культуры в патриотической сфере предложили поддерживать в приоритетном порядке | 360°

Культура 17 октября 2022, 08:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Деятелей культуры в патриотической сфере предложили поддерживать в приоритетном порядке Юрист Соловьев предложил обязать учреждения культуры работать в патриотическом направлении unsplash

Читать 360tv в

Деятелей культуры, работающих с военно-патриотической и исторической тематиками, необходимо финансово поддерживать в приоритетном порядке. С таким предложением выступил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передал RT.

Он также считает необходимым обязать учреждения культуры создавать произведения, проводить конкурсы и учреждать премии патриотической направленности. По словам Соловьева, сфера культуры сегодня стала «настоящим полем битвы».

Реклама

«В действующей редакции Основ законодательства о культуре нет ни слова о поддержке патриотических направлений культурной деятельности, приоритетного финансирования тех проектов, которые поддерживают государственную политику в военной, социальной и политической сферах», — отметил юрист.

Реклама

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов поддержал запрет песен критикующих Россию исполнителей. Он также предложил заняться качеством современной музыки.

0 0 0 0 0 0