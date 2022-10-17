Деятелей культуры в патриотической сфере предложили поддерживать в приоритетном порядке | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Подмосковье

17 октября 2022, 16:17

Газовую поводку бесплатно заменили в домах жителей 6 округов Подмосковья

Спецоперация

17 октября 2022, 16:13

С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации. Это усложнит работу парламента

Деньги

17 октября 2022, 16:12

От 50 до 100 тысяч рублей в качестве подарка. Банк «Открытие» запустил новую акцию

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:11

Жив и даже не ранен. «Погибший» в теракте под Белгородом житель Подмосковья связался с родными

Культура

17 октября 2022, 08:10

Деятелей культуры в патриотической сфере предложили поддерживать в приоритетном порядке

Юрист Соловьев предложил обязать учреждения культуры работать в патриотическом направлении

Читать 360tv в

Деятелей культуры, работающих с военно-патриотической и исторической тематиками, необходимо финансово поддерживать в приоритетном порядке. С таким предложением выступил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передал RT.

Он также считает необходимым обязать учреждения культуры создавать произведения, проводить конкурсы и учреждать премии патриотической направленности. По словам Соловьева, сфера культуры сегодня стала «настоящим полем битвы».

Реклама

«В действующей редакции Основ законодательства о культуре нет ни слова о поддержке патриотических направлений культурной деятельности, приоритетного финансирования тех проектов, которые поддерживают государственную политику в военной, социальной и политической сферах», — отметил юрист.

Реклама

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов поддержал запрет песен критикующих Россию исполнителей. Он также предложил заняться качеством современной музыки.

Музыка

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама