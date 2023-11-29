Эксклюзив 29 ноября 2023, 17:53 Дедушка-грибник и дефицит пряников. Юные посетители выставки «Россия» поделились историями из жизни Юные посетители выставки «Россия» рассказали «360» истории из жизни

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Юные посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве рассказали интересные истории из своей жизни. Самые забавные фрагменты из этих бесед на самые разные темы — в материале «360».

«Я советую не мусорить и не ломать ветки в лесу. Я у себя в лесу нашла огромную свалку», — с важным видом рассказала одна из посетительниц.

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На вопрос о том, смогла ли она очистить территорию, девочка ответила, что нет, поскольку «дедушка постоянно бегает в лесу и ищет грибы».

Другой юный гость отметил, что «родился в Англии, немножко жил во Франции, а потом мы переехали — если честно, в Краснодар». Третья призналась, что ее любимый предмет в школе — литературное чтение, но не смогла назвать книгу, которую прочитала последней.

Еще одна посетительница на вопрос о том, чем занимается ее отец, дала максимально честный ответ: «Папа дома всегда лежит на диване».

Другая девочка вспомнила, что участвовала в розыгрыше пряников.

«Четыре пряника — маловато», — посетовала она.

Кроме того, дети креативно и откровенно отвечали на вопросы о том, что им больше всего понравилось на выставке («Фоткаться с аниматорами»), кто главный в их семье («Папа, но он слушается маму») и пожелали зрителям канала хорошо провести выходные и «дышать свежим воздухом».

Сейчас на сайте выставки «Россия» проходит голосование за лучший стенд.