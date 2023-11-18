Культура 18 ноября 2023, 12:54 Дед Мороз назвал свой любимый стенд на выставке «Россия» РИА «Новости»: Деду Морозу на выставке «Россия» понравился вологодский стенд РИА «Новости»

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Деду Морозу, посетившему выставку-форум «Россия» сегодня, в свой день рождения, больше всего приглянулся стенд Вологодской области. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Выставку видел, особенно вологодский стенд понравился. <…> Родина там моя — Великий Устюг», — пояснил он.

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Посетители смогли лично поздравить любимого персонажа с праздником.

Выставка «Россия» открылась в Москве на ВДНХ в День народного единства и будет работать до 12 апреля. Гости смогут познакомиться с достижениями регионов, оказаться в виртуальной реальности, попробовать уникальные угощения от производителей. Сориентироваться в пространстве Москвы на выставке-форуме поможет сайт-путеводитель.

На этой неделе миллионный посетитель «России» (им оказалась жительница Пензы) получил в подарок сертификат на три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре, оплачиваемую поездку в Москву и индивидуальную экскурсию в здание Центробанка.