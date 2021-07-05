Дебютный альбом Lumen вышел в новой живой версии

Группа Lumen выпустила переиздание своего первого альбома «Без консервантов». Новая версия легендарных песен получила название «Без консервантов. Live». Об этом сообщило агентство «Национальная служба новостей».

В марте этого года Lumen выступили с двумя концертами в Москве. Мероприятия были приурочены к восемнадцатилетию дебютного альбома. Артисты признались, что на протяжении долгого времени не исполняли свои первые хиты, так как они потеряли актуальность для музыкантов.

«Но тем не менее с теплотой относимся к прошлому творчеству — это наша юность. Мы старались не переиначивать песни, но всё же была проделана огромная работа», — рассказали музыканты на своей странице в Instagram.

Участники группы отметили, что хотели представить старые песни в новом звучании.

Первый альбом группы Lumen вышел в 2003 году. Среди песен был такой хит, как Sid & Nancy.