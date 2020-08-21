Де Ниро, Пачино, Лето и Драйвер могут сыграть в новом фильме Скотта

Кино будет снято по мотивам книги автора из США Сары Гей Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Режиссер планирует начать работу над фильмом после завершения съемок «Последней дуэли».

Известно также, что главную героиню в будущем фильме сыграет Леди Гага.