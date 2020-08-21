Де Ниро, Пачино, Лето и Драйвер могут сыграть в новом фильме Скотта
Известные американские актеры могут принять участие в съемках нового фильма Ридли Скотта. Среди них Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер. Об этом сообщил NEWS.ru.
Кино будет снято по мотивам книги автора из США Сары Гей Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Режиссер планирует начать работу над фильмом после завершения съемок «Последней дуэли».
Известно также, что главную героиню в будущем фильме сыграет Леди Гага.