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    21 августа 2020, 15:20

    Де Ниро, Пачино, Лето и Драйвер могут сыграть в новом фильме Скотта

    Дарья Морозова

    Известные американские актеры могут принять участие в съемках нового фильма Ридли Скотта. Среди них Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Кино будет снято по мотивам книги автора из США Сары Гей Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Режиссер планирует начать работу над фильмом после завершения съемок «Последней дуэли».

    Известно также, что главную героиню в будущем фильме сыграет Леди Гага.

    Новости SMI.FM