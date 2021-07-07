DC выложили новый тизер «Отряда самоубийц: Миссия навылет»

Студия DC выложила новый тизер фантастического боевика «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Ролик появился в сети за месяц до премьеры фильма. Об этом сообщило РИА ФАН.

Тизер фильма появился в Twitter. Ролик представляет главных героев фильма. Например, Харли Квинн в исполнении Марго Робби и злодей вселенной DC Кинг Шарка (King Shark, Король Акул). «Через месяц суперзлодеи попробуют проявить героизм», — сказано в описании к видеоролику. Мировая премьера картины запланирована на 28 июля. На сервисе HBO Max картина выйдет 6 августа.