Даты премьер российских фильмов перенесут из-за ухода западных киностудий

Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» перенесет даты премьер отечественных фильмов на фоне ухода из России западных киностудий. Об этом газете «Ведомости» сообщил генеральный директор компании Вадим Верещагин.

При возможности российские киноленты выйдут раньше намеченного срока. Так, картина «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус выйдет в прокат уже 3 марта — при этом изначально премьера была запланирована на 5 марта.

«Задача — поддержать российский кинопрокат, дать ему удержаться на плаву», — отметил Верещагин.

«Централ партнершип» также решил вернуть на большие экраны фильмы, премьеры которых уже давно прошли. Речь идет о картинах «Холоп», «Движение вверх» и «Батя».

Ранее голливудские студии — Warner Bros., Sony, Disney, Universal и Paramount — отказались от мартовских релизов в России на фоне обострения ситуации на Украине и проведения специальной военной операции в Донбассе.

Так, российские зрители в ближайшее время не увидят «Бэтмена», «Морбиуса», мультфильм «Я краснею», приключенческую комедию «Затерянный город» и вторую часть «Соника в кино».

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин заверил «360», что всем зрителям, которые заранее купили билеты на отмененные фильмы, деньги вернут. При этом он уточнил, что неизвестно, сколько продлится приостановка проката зарубежных кинокартин.