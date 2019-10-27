  • Дату полнометражного фильма «Том и Джерри» перенесли

    27 октября 2019, 11:02

    Алена Макаренко

    Американская студия Warner Bros. перенесла дату полнометражного фильма о «Томе и Джерри». Но любителям бесконечной вражды кота Тома и мышонка Джерри лучше порадоваться: кинокартина выйдет на четыре месяца раньше. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

    Изначально фильм планировали запустить в кинотеатрах в апреле 2021 года. Однако создатели киноленты смогли сделать его за более короткие сроки. В итоге новые приключения кота и мышонка покажут на больших экранах 23 декабря 2020-го.

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    В очередной истории Том заселяется в роскошный отель в Нью-Йорке. Туда, конечно же, «подселяется» и Джерри. Мышонок вспоминает про свои любимые шутки, и, таким образом, чуть ли не срывает дорогую свадьбу. Работница отеля Кайла просит кота уничтожить надоедливую мышь.

    Режиссер — Тим Стори. В комедии снимутся Майкл Пенья, Кен Джонг, Роб Делани, Хлоя Морец.

    «Том и Джерри» — серия короткометражных мультфильмов, которые впервые сняли мультипликаторы Джерри Уильям Ханн и Джозеф Барбера в 1940 году. С тех пор вышло 165 серий, каждая из которых идет пять-десять минут. Мультфильм известен жестокостью и насилием. Часто в выпусках показываются взрывы, разрезание героев или даже их смерть. Тем не менее там нет крови, а к следующей серии кот и мышонок воскресают.