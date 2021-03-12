Датский писатель создал книгу про скопинского маньяка. Психолог объяснил, почему ее будут читать

Датский писатель написал документальный рассказ о скопинском маньяке Викторе Мохове. Он создал его вместе с одной из узниц маньяка — книга выйдет в середине марта на русском языке. Кроме того, автор переписывался с самим Моховым, который в тот момент еще сидел в тюрьме. Психолог объяснил «360», почему такие произведения пользуются популярностью у читателей.

Датский писатель Карстэн Графф создал книгу про скопинского маньяка Виктора Мохова, который 3 марта вышел на свободу. Он пробыл в колонии 17 лет за похищение двух школьниц — мужчина почти четыре года удерживал их в подвале, где постоянно насиловал и морил голодом. Одна из девушек родила от маньяка двоих детей — Мохов подбросил младенцев в подъезды. При освобождении девушка была беременна третьим, однако ребенок родился мертвым.

Во время работы над книгой Карстэн Графф общался сразу с двумя участниками событий — одной из узниц Мохова Екатериной Мартыновой, а также самим маньяком. С ним автор переписывался, когда Мохов еще находился в колонии.

Психолог, психиатр Евгений Фомин рассказал «360», что фильмы ужасов или книги, которые имеют драматическую подоплеку, популярны, потому что позволяют людям испытать эмоции, которые обычно им недоступны.

«Позволяют соприкоснуться с так называемой темной стороной их личности. Мы все подавляем эмоции — злости, гнева, желания наказать кого-то. И это не значит, что мы избавились полностью от этих эмоций, это значит, что мы не даем им проявляться. Мы их избегаем, мы отказываем себе в том, что они у нас есть», — отметил он.

Во время просмотра таких фильмов или прочтения таких книг автор заставляет зрителей и читателей буквально присутствовать при действиях маньяка, сочувствовать его жертвам.

«Он дает нам возможность почувствовать наши скрытые эмоции, которые мы прячем, которым мы не даем возможности каким-либо иным образом проявиться в силу того, что социум требует определенных правил поведения», — заключил психолог.