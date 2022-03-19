«Даст нам утешение». Беженка из ДНР рассказала о важности концерта в Подмосковье

Концерт, организованный властями Московской области по инициативе Николая Баскова для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, необходим для потерявших родной дом людей ради утешения. Об этом «360» рассказала беженка Татьяна Ивановна.

«Это нужное мероприятие, мы же в закрытом помещении находимся. Это нужно людям, дает энергию, [помогает] оставить свои мысли. Концерт даст нам утешение», — сказала она.

Женщина призналась, что условия содержания беженцев находятся на высоком уровне.

«Здесь всего хватает. Нас хорошо встретили, кормили. Вода горячая, белье. <…> Все есть», — продолжила она.

Татьяна Ивановна призналась, что ее все равно тянет домой, к себе на родину.

«Мы из Горловки, 20 февраля выехали, а 22-го нам привезли. <…> Все равно скучаем по дому. Хочется, чтобы квартиры не были разбиты. В гостях хорошо, а дома лучше. Здесь всего хватает, но вот хочется домой», — добавила она.

Беженка сообщила, что регулярно созванивается с невесткой и ее сыном, которые остались в Горловке, не захотев уезжать.

«Она побоялась выехать с 17-летним сыном. Они держатся пока, ходят в подвалы», — заключила Татьяна Ивановна.

В Доме правительства Московский области проходит концерт Николая Баскова и Полины Гагариной в поддержку беженцев из ЛНР и ДНР.