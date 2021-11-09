Дарья Мороз вернулась в МХТ имени Чехова после смены худрука

Актриса Дарья Мороз вернулась в МХТ имени Чехова после того, как Сергей Женовач ушел с поста художественного руководителя. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Instagram театра.

Сейчас должность худрука занял Константин Хабенский. После его назначения в репертуар театра вернули старые постановки, а в труппу вернулись артисты, которые ранее ушли.

«В ноябре 2021 года в труппу Московского Художественного театра имени А. П. Чехова вернулись заслуженная артистка России Дарья Мороз и актер Андрей Бурковский», — говорится в сообщении.

Мороз ушла из театра в прошлом году без объяснения причин. До этого она проработала в театре около 17 лет.

Ранее режиссер Юрий Бутусов негативно отозвался о назначении Константина Хабенского художественным руководителем МХТ имени Чехова. По его мнению, руководить театром должен режиссер, а не артист.

Только режиссер может поставить спектакль и иметь художественную идею и правильное видение того, как должен развиваться театр, считает Бутусов.

«Эта тенденция — назначать руководителями театров успешных актеров. Она мне кажется ошибочной. Есть, конечно, исключения, но это совершенно не подтверждает никакое правило», — сказал режиссер.