«Дайте мне это пережить». Актер «Современника» Древнов об уходе Галины Волчек

Актер кино и театра «Современник» Илья Древнов, занятый в спектаклях «Горе от ума», «Три сестры» и «Не становись чужим», отказался комментировать сообщение о смерти худрука театра Галины Волчек.

Он заявил «360», что не может на эту тему говорить.

«Ничего не могу сказать. Это просто огромная-огромная утрата, и дайте мне, пожалуйста, ее пережить», — заявил он.

О смерти Галины Волчек стало известно 26 декабря. Ее коллега по фильмам, однокашник, народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что испытывает после ее ухода огромную горечь. По его мнению, место Галины Волчек будет занято нескоро.