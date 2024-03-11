Культура 11 марта 2024, 16:56 Daily Moscow: дизайнер Горшков разработал проект айдентики для православного храма

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Графический дизайнер Михаил Горшков опубликовал разработанную им айдентику для Храма святителя Николая на Трех горах. Проект включает логотип, стикеры, фирменный шрифт и различные макеты, сообщил Daily Moscow.

Оформитель отметил, что хочет изменить привычный визуальный стиль церкви.

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«Представлял, как это могло бы выглядеть свежо, цепляюще, необычно, при этом с сохранением и с уважением к традициям», — пояснил Горшков.

По его мнению, РПЦ вряд ли отнесется к проекту с поощрением. Однако с молодой аудиторией необходимо разговаривать на их языке, добавил дизайнер.