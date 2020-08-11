Появились новые подробности игры Cyberpunk 2077. Видео

Второй цифровой ивент Night City Wire, проведенный компанией CD Projekt RED, был посвящен игре Cyberpunk 2077. Разработчики показали новые скриншоты геймплея, рассказали о музыке и видах оружия.

Как сообщил CyberSports, на сюжет будет оказывать влияние выбор происхождения и жизненного пути героя. Игрок сможет выбрать одну из трех предысторий для персонажа, она повлияет на основной сюжет и добавит новые варианты диалогов.

Путь под названием Nomad позволит главному героя перебраться из пустошей в Найт-Сити и начать новую жизнь. Предыстрория Street Kid указывает на жителя мегаполиса, который знаком с местными бандами. Путь Corpo добавит информации о корпорации «Арасака», ее структуре и взаимодействии сотрудниках.

В игре Cyberpunk 2077 появится несколько видов вооружения. Силовое, которое похоже на современное оружие, но его пули отскакивают от поверхности. Технологическое — стреляет намагниченными снарядами, пробивающими укрытие. И «умное» — оно самостоятельно отслеживает и поражает цели.

Все оружие будет подразделяться на разные типы, вплоть до легендарного. Игрок сможет менять его характеристики — прицелы, глушители и чипы.

Разработчики Cyberpunk 2077представили шведскую панк-рок группу Refused, которая создала саундтрек к игре. Компания CD Projekt RED также показала эпизоды с участием Samurai и Джонни Сильверхэнда, персонажа Киану Ривза.

Выход игры Cyberpunk 2077, возглавившей список самых ожидаемых релизов 2020 года, состоится 19 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

В конце июня стало известно, что Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077 под названием Cyberpunk: Edgerunners.