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    11 августа 2020, 04:32

    Появились новые подробности игры Cyberpunk 2077. Видео

    Анастасия Кукова

    Второй цифровой ивент Night City Wire, проведенный компанией CD Projekt RED, был посвящен игре Cyberpunk 2077. Разработчики показали новые скриншоты геймплея, рассказали о музыке и видах оружия.
    Появились новые подробности игры Cyberpunk 2077. Видео

    Как сообщил CyberSports, на сюжет будет оказывать влияние выбор происхождения и жизненного пути героя. Игрок сможет выбрать одну из трех предысторий для персонажа, она повлияет на основной сюжет и добавит новые варианты диалогов.

    Путь под названием Nomad позволит главному героя перебраться из пустошей в Найт-Сити и начать новую жизнь. Предыстрория Street Kid указывает на жителя мегаполиса, который знаком с местными бандами. Путь Corpo добавит информации о корпорации «Арасака», ее структуре и взаимодействии сотрудниках.

    В игре Cyberpunk 2077 появится несколько видов вооружения. Силовое, которое похоже на современное оружие, но его пули отскакивают от поверхности. Технологическое — стреляет намагниченными снарядами, пробивающими укрытие. И «умное» — оно самостоятельно отслеживает и поражает цели.

    Все оружие будет подразделяться на разные типы, вплоть до легендарного. Игрок сможет менять его характеристики — прицелы, глушители и чипы.

    Разработчики Cyberpunk 2077представили шведскую панк-рок группу Refused, которая создала саундтрек к игре. Компания CD Projekt RED также показала эпизоды с участием Samurai и Джонни Сильверхэнда, персонажа Киану Ривза.

    Выход игры Cyberpunk 2077, возглавившей список самых ожидаемых релизов 2020 года, состоится 19 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

    В конце июня стало известно, что Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077 под названием Cyberpunk: Edgerunners.

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