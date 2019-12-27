Cyberpunk 2077: компания McFarlane Toys показала три фигурки с новым оружием

Этим оружием стала катана, наличие которой уже давно подтверждено в Cyberpunk 2077. Однако теперь можно увидеть, как она выглядит. Новый меч позволит не только резать противников, но также и отбивать пули благодаря особому устройству лезвия.

Хотя игровую модель CD Projekt RED пока не показывает, дизайн нового оружия презентовал McFarlane Toys, который сделал две фигурки и одну статуэтку по Cyberpunk 2077.

Фигурки персонажа Ви и рокербоя Джонни Сильверхэнда будут высотой в 18 сантиметров. Цена их составит 25 долларов (около 1600 рублей). Статуэтку Сильверхэнда побольше, в 30 сантиметров, можно будет купить за 40 долларов (примерно 2,5 тысячи рублей).

Предполагается, что они поступят в продажу весной следующего года вместе с другой продукцией по Cyberpunk 2077, которая выйдет 16 апреля 2020 года.