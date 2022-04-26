Чувашия присоединилась к проекту «Кино России»

Глава Чувашии Олег Николаев, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов подписали соглашение о сотрудничестве. Таким образом, республика стала 19-м регионом РФ, присоединившимся к проекту «Кино России», написал сайт kp.ru.

Благодаря подписанию соглашения стороны договорились о создании организационных механизмов для привлечения съемочных групп, о развитии собственной кинобазы и туризма за счет позиционирования региона как киносъемочной площадки.

Как отметил Николаев, Чувашия присоединяется к проекту с целью вывести региональную киноиндустрию на качественно новый уровень. Создание в республике условий для развития креативных кластеров и поддержка кинопроизводства — это возможность привлечь новые инвестиции, а также увеличить туристический поток.