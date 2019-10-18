«Чушь полная»: отцу Цоя не понравилось новое расследование гибели сына

Названа новая версия гибели Виктора Цоя Подробнее

«Нового расследования не надо. Отсутствие дорожных знаков не могло стать причиной аварии. Чушь все это полная», — заявил отец музыканта.

Накануне «Фонтанка» опубликовала текст журналиста Льва Годованника, в котором он рассказал, как при помощи специалистов петербургского Института безопасности дорожного движения смог выяснить вероятные причины аварии на дороге Слока — Талси.

В его распоряжении оказался технический паспорт автомобильной дороги, где специалисты не обнаружили информации о дорожных знаках, которыми должен быть оборудован такой сложный участок дороги.

По мнению специалиста Цой, который был неопытным водителем, мог сбросить скорость своего автомобиля, что спасло бы ему жизнь.

Авария, в которой погиб Виктор Цой произошла 15 августа 1990 года. Музыкант не справился с управлением своего «Москвича» и отправил машину на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Икарус». От полученных травм Цой скончался. Ему было тогда 28 лет. В ходе судебного разбирательства водителя автобуса признали невиновным.