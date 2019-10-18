  • «Чушь полная»: отцу Цоя не понравилось новое расследование гибели сына

    18 октября 2019, 22:40

    Анатолий Минкин

    Отец лидера группы Кино Роберт Цой заявил, что не нужно проводить никаких новых расследований гибели его сына, а те, что проводятся приводят только к полной чуши. Так он прокомментировал в беседе с РБК новую версию, что причины смертельной аварии, в которой погиб Виктор Цой.
    «Чушь полная»: отцу Цоя не понравилось новое расследование гибели сына

    Названа новая версия гибели Виктора Цоя

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    «Нового расследования не надо. Отсутствие дорожных знаков не могло стать причиной аварии. Чушь все это полная», — заявил отец музыканта.

    Накануне «Фонтанка» опубликовала текст журналиста Льва Годованника, в котором он рассказал, как при помощи специалистов петербургского Института безопасности дорожного движения смог выяснить вероятные причины аварии на дороге Слока — Талси.

    В его распоряжении оказался технический паспорт автомобильной дороги, где специалисты не обнаружили информации о дорожных знаках, которыми должен быть оборудован такой сложный участок дороги.

    По мнению специалиста Цой, который был неопытным водителем, мог сбросить скорость своего автомобиля, что спасло бы ему жизнь.

    Авария, в которой погиб Виктор Цой произошла 15 августа 1990 года. Музыкант не справился с управлением своего «Москвича» и отправил машину на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Икарус». От полученных травм Цой скончался. Ему было тогда 28 лет. В ходе судебного разбирательства водителя автобуса признали невиновным.