Чумной Доктор «охотится» на питерских преступников. Трейлер российской саги о «Майоре Громе» наделал шуму

Первый трейлер супергеройского боевика «Майор Гром: Чумной Доктор» выпустила студия Bubble Studios. Это экранизация серии комиксов, которая выходит в России с 2012 года.

По сюжету ленты, главный герой — майор полиции Игорь Гром, — пытается поймать злодея по прозвищу Чумной Доктор, лицо которого скрыто под маской. Неизвестный заявил, что Санкт-Петербург «болен чумой беззакония» и начал охоту за преступниками, которые когда-то смогли избежать наказания.

Режиссером фильма выступил Олег Трофим, который снял «Лед». Главные роли в супергеройском боевике исполнили Тихон Жизневский («На игре»), Любовь Аксенова («Мажор») и Алексей Маклаков («Солдаты»).

Это первый в истории российского кинопроекта, который снят по отечественным комиксам с масштабной фанбазой, говорится в материале портала КиноПоиск. В общей сложности на съемках фильма было разбито 30 автомобилей и сожжено более 870 литров горючей жидкости.

Выход «Майор Гром: Чумной Доктор» намечен на 2021 год. Точная дата релиза будет объявлена позже.