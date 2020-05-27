Чумной Доктор «охотится» на питерских преступников. Трейлер российской саги о «Майоре Громе» наделал шуму
По сюжету ленты, главный герой — майор полиции Игорь Гром, — пытается поймать злодея по прозвищу Чумной Доктор, лицо которого скрыто под маской. Неизвестный заявил, что Санкт-Петербург «болен чумой беззакония» и начал охоту за преступниками, которые когда-то смогли избежать наказания.
Режиссером фильма выступил Олег Трофим, который снял «Лед». Главные роли в супергеройском боевике исполнили Тихон Жизневский («На игре»), Любовь Аксенова («Мажор») и Алексей Маклаков («Солдаты»).
Это первый в истории российского кинопроекта, который снят по отечественным комиксам с масштабной фанбазой, говорится в материале портала КиноПоиск. В общей сложности на съемках фильма было разбито 30 автомобилей и сожжено более 870 литров горючей жидкости.
Выход «Майор Гром: Чумной Доктор» намечен на 2021 год. Точная дата релиза будет объявлена позже.