Чудотворную икону привезли на ярмарку у стен Иосифо-Волоцкого монастыря под Волоколамском

Под Волоколамском у стен древнего собора развернулась традиционная ярмарка. Так в Подмосковье возрождают традиции Иосифо-Волоцкого монастыря. Ярмарка проходит уже в третий раз. В программе — мастер-классы, конкурсы, выставки и большой гастрономический фестиваль. Кроме этого у фестиваля благотворительная миссия — сбор средств для больных детей.

Источник фото: телеканал «360»

Вот уже в третий раз на волоколамской земле проходит большая Иосифо-Волоцкая ярмарка. Предприниматели и ремесленники приезжают сюда со всей страны. Сыр, домашняя выпечка, разнообразие сезонных фруктов и овощей, а также хэнд-мейд сувениры. Все можно приобрести в одном месте.

«Это называется самозанятость. Взяла и заняла себя сама. Спасибо, что дают возможность нам это реализовать. Года два-три нас активно приглашают на эти ярмарки, раньше с реализацией была проблема», — рассказала Татьяна Фомина, участник ярмарки.

Отдельный центр притяжения — выставка «Волоколамский плодовый день». На ней свою продукцию представили больше 40 товаропроизводителей.

Источник фото: телеканал «360»

«Сюда пришли люди, чтобы поддержать нас — фермеров и сыроваров. Они покупают нашу продукцию, жмут руки и говорят: „Ребята, вы нам нужны, идите вперед, варите новые сыры, приезжайте к нам еще“. Конечно, это очень вдохновляет», — отметил Олег Сирота, сыровар.

До революции эта ярмарка была одной из крупнейших в московской губернии и собирала до пяти тысяч человек. А ее дневной оборот доходил до 20 миллионов рублей. Современная таких размахов пока не достигла, но, говорят организаторы, атмосферу передать удалось.

Источник фото: телеканал «360»

«Это не просто ярмарка, это возрождение старой традиции, которая существовала у стен этого монастыря много веков. У стен Иосифо-Волоцкого монастыря всегда собиралась ярмарка», — уточнила Марина Юденич, председатель совета по развитию гражданского общества.

Главным событием стала встреча чудотворной Волоколамской иконы Божией матери. Тысячи верующих в эти дни специально приехали поклониться святыне. Это редкая возможность, ведь образ Богородицы в остальное время хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

«По приданию она была написана по заказу и на средства Малюты Скуратова. Он похоронен здесь, здесь похоронен его отец и дядя», — объяснил Архимандрит Сергий, наместник Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из задач фестиваля — восстановление традиций благотворительности и милосердия. Каждый год на Иосифо-Волоцкой ярмарке проходит сбор пожертвований.

«Благотворительные акции проводим в рамках ярмарки, собираем средства на Елизаветинский хоспис, на конкретных детей, нуждающихся в помощи», — сказал Илья Кузьменков, организатор фестиваля.

Источник фото: телеканал «360»

В первый день фестиваля за культурную программу отвечал народный артист России Илья Резник. Он вместе со своим детским коллективом приготовил для посетителей небольшой концерт.

Впереди на фестивале еще один насыщенный день. Организаторы приготовили не только и мастер-классы, но и выступления народных ансамблей, исторические реконструкции и потешные ряды.