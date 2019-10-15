Чудотворная икона Спас Замоскворецкий вернулась в Исторический музей

Икона «Господь Вседержитель» также известна как Спас Замоскворецкий. Она находилась в часовне, на месте которой сейчас находится парк «Зарядье», и считалась чудотворной.

После революции она оказалась в Историческом музее, но в 1927 году пропала.

Около года назад коллекционер Станислав Николаев обнаружил ее на антикварном рынке. Он приобрел образ и передал музею.

«Бытует мнение, что в России не было эпохи Возрождения. Но такие иконы опровергают эту точку зрения. В России был Ренессанс, но он был свой, другой. У нас было свое Возрождение — православное. Посмотреть на такую икону — это все равно что посмотреть на Сикстинскую капеллу. Та же энергетика», — высказался меценат на церемонии презентации.