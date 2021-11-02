«Чудесного грузина» и похожие спектакли больше не будут ставить во МХАТе

Новый генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заявил, что такие спектакли, как «Чудесный грузин», больше не будут идти в театре. Об этом сообщила РИА «Новости» заведующий литературной частью театра Мария Ватутина.

«Кехман сказал, что такие спектакли, как „Чудесный грузин“, не будут идти во МХАТ, и в театре не будут показывать спектакли, в которых заняты приглашенные актеры. Но это возможно при условии, если они согласятся играть бесплатно», — сказала она.

Спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой должен была пройти в МХАТе 2 ноября и 23 декабря. В конце октября стало известно, что ноябрьскую постановку отменили. В театре заявили, что сделали это из-за недостаточной рекламы со стороны Бузовой — якобы из-за этого не смогли продать билеты спектакль. Однако певица заявила, что все билеты были проданы. О том, отменят ли постановку 23 декабря, было неизвестно.

Ранее Кехман встретился с труппой. Он заявил, что сейчас МХАТ находится в тяжелом финансовом состоянии. При этом новый гендиректор подчеркнул, что у него в этом смысле есть перспективы, и прежде всего он планирует отремонтировать сценическое оборудование.

Кроме того, Кехман обещал вернуть артистов, которые работали в театре раньше — при бывшем художественном руководителе Татьяне Дорониной. Речь идет как о тех, кто ушел из театра, так и о тех, кто просто не играл, потому что МХАТ перестал ставить спектакли с их участием.