«Чтобы не дай Бог в чем-то не обвинили». Бронзит объяснил новые правила номинации на «Оскар»

Кинематографисты должны соблюдать новые правила, если хотят номинироваться на «Оскар». Кинорежиссер и двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит поделился с «360» своим мнением на обновленные стандарты и рассказал, для чего американская Киноакадемия их установила.

«Это все не забота о кинематографе и в том числе не забота о меньшинствах и женщинах. Это забота о себе», — уверен кинорежиссер. Новые правила ввели из-за страха быть не в тренде общественного мнения, это «прикрывание своей задницы», считает эксперт.

«Они начинают что-нибудь выдумывать, чтобы не дай Бог их в чем то обвинили, не стали слать письма в их адрес, осуждать», — рассказал Бронзит. Подобный скандал был в Америка, тогда игнорировали темнокожих номинантов. Поэтому Киноакадемия работает на опережение и таким образом меняет правила, считает режиссер: «Мне кажется, это глупость».

По мнению Бронзита, Америка всегда позиционировала себя как демократичная и свободная страна, а теперь у них возникла цензура.

Для Америки «охота на ведьм» — обычная тенденция, считает эксперт: «Там когда-то во времена Чаплина охотились за коммунистами, искали кого угодно и обвиняли кого можно. Поэтому тут ничего нового, нам придется это прожить»

Мы все должны понимать, что к искусству кинематографа это не имеет никакого отношения. Это все уже про другое Константин Бронзит.

Если у кинематографиста целью является не «Оскар», а кино, то он и дальше будет делать то, что делал раньше, уверен режиссер: «А если хочет „Оскар“, то должен следовать новому правилу и тогда у него будет шанс. Тут уже каждый сам будет выбирать свой путь».

По новым правилам, чтобы номинироваться на «Оскар», в картине не менее одного из главных актеров или актера второго плана должны принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе. Помимо этого, не менее 30% второстепенных ролей должны играть представители ЛГБТ, женщины или люди с инвалидностью.