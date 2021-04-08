«Чтобы наших детей не развращать». Посетитель Эрмитажа пожаловался на обнаженные скульптуры

Эрмитаж получил официальную жалобу по поводу обнаженных статуй в музее. Автор документа недоволен негативным влиянием скульптур на несовершеннолетних посетителей.

«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак „18+“, чтобы детей наших не развращать. Но это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — процитировало РИА «Новости» генерального директора музея Михаила Пиотровского.

Он рассказал, что на музей очень часто жалуются, иногда очень агрессивно, но в данный момент официальный документ пришел из государственного ведомства, какого именно глава Эрмитажа не уточнил.

В 2016 году в Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили а улице организаторы выставки «Микеланджело. Сотворение мира». После жалоб на наготу израильского царя от одной из местных жительниц среди жителей северной столицы провели опрос, стоит ли приодеть статую. В результате Давид остался стоять на улице обнаженным.

Право на свободное искусство не удалось отстоять скульптуру Евгения Антонова в 2017 году. Жителям Сергиева Посада не понравилась слишком прорисованная грудь, олицетворяющая по задумке автора молодость и свежесть выпускницы 41-года.