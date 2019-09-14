Что станет с самым глубоким озером планеты? Фильм «Без Байкала» презентовали в Красногорске

Позади две экспедиции, сотни километров по дорогам и без них, по воде, льду и снегу. Гигабайты отснятого материала, где каждый кадр — тот самый. Для режиссера это — больше, чем работа. Александр Горновский представил свою картину об уникальном персонаже — озере Байкал.

«Вот сейчас премьера, я надеюсь, что это станет первым камнем, который, может, повлечет за собой какие-то другие события. Я надеюсь, что о Байкале будут говорить больше, внимания к нему будут привлекать больше, и что-то сдвинется», — делится Александр.

Фильм стал признанием режиссера к своей малой родине. С художественной точки зрения Александр хотел показать Байкал с двух сторон: как место силы природы и как место угасания этой силы. Для этого команда снимала не только завораживающие виды, но и пугающие картины.

Источник фото: телеканал «360»

Об экологической ситуации природной зоны пишут много. Цифры, статистика, выводы. Но кадры куда красноречивей, причем закадрового текста как такового в картине нет. Фильм построен на интервью местных жителей — у них разные профессии, образ жизни и отношение к Байкалу.

Источник фото: телеканал «360»

Их мысли, переплетаясь, сами по себе и составляют канву фильма, а дальше — визуализация. Над проектом работали 6 операторов, в том числе и специалист по подводной съемке.

Источник фото: телеканал «360»

В названии фильма создатели ставят вопрос — «Без Байкала»? По их мнению, ситуация вполне вероятная. А дальше в сценарии обозначается определенный список причин. В первую очередь — загрязнение, очистные сооружения не справляются. Фосфор в сточных водах способствует размножению убийственных водорослей — спирогир. Байкал превращается в болото.

Источник фото: телеканал «360»

Это не говоря про вырубку лесов, браконьерство и тонны мусора на берегу. Поэтому основная задача всего проекта не только рассказать о мире Байкала, но и привлечь внимание тех, кто не даст этому миру исчезнуть.

Источник фото: телеканал «360»

Фильм уже активно обсуждают в интернете. Подняты десятки вопросов, будут ли ответы — покажет время.