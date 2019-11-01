Что сделать, чтобы твоя картина оказалась в Третьяковке?

Подростки со всей страны вдохновились работами Василия Поленова и написали свои пейзажи. Лучшие работы выставили в Третьяковке. «360» узнал, как после видео-уроков в интернете можно оказаться в главной галерее страны.

После пар — скорее за кисть: достать акварель, чтобы сделать финальные штрихи на пейзаже. Сергей Калягин — скромный парень из Самары, учится в РУДН на архитектора, в свободное время — пишет. Говорит тихо, взгляд — почти всегда на холст. А пока он занят очередной работой, его другая картина из багетной мастерской едет прямиком в Третьяковку.

Источник фото: телеканал «360»

Про конкурс «Поколение М» от МТС Сергей узнал из соцсети. Заявку отправлял, скорее, на удачу, но получилось — на победу. Его «Вулкан Карадаг» выбрали специалисты Третьяковки, и вот — Сергей уже здесь. Как большой художник возле своей картины рассказывает, чем вдохновлялся.

«Было очень интересно проводить свои аналогии с работами других художников, очень интересно было открыть для себя работы Билибина, который писал как раз пейзажи на этих же местах», — сказал Сергей Калягин, победитель проекта «Поколение М».

Целый год на сайте проекта проходило онлайн-соревнование. Художники от 11 до 18 лет бесплатно изучали живопись по видео-урокам. Когда еще выпадет шанс поучиться у педагогов самой Третьяковки?! А тут — еще и не выезжая из родного города. Ребята вдохновлялись работами живописца Василия Поленова — как раз с ним по соседству и выставляются. Но главное все же, чтобы картина была отражением автора. В этом уверена директор Третьяковки.

Источник фото: телеканал «360»

«Есть работы, которые выполнены гораздо менее умело, но в них проявляется взгляд, вкус, понимание, что такое свет, цвет, пространство. Мне кажется, самое главное — это дать возможность подростку или ребенку выразить себя, свой взгляд, свое понимание — иногда оно более яркое и сильное, чем у взрослых людей», — сказала Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяковской галереи.

«Рисование — это умение пробиться сквозь железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь». И ведь Ван Гог был прав. А в случае с проектом «Поколение» М — это еще и способ помочь тем, для кого стена — это сложная жизненная ситуация.

«Все те лайки, весь тот позитив и одобрения, которые дети получают, потом транслируются в деньги, и по последнему году мы перечислили порядка 18 миллионов рублей в разные благотворительные фонды в рамках вот этой программы», — рассказал Алексей Корня, президент Группы МТС.

Источник фото: телеканал «360»

Каждая загруженная на сайт проекта работа, каждый лайк и репост в социальных сетях превращаются в баллы, которые МТС переводит в реальные деньги и направляет на лечение тяжелобольных детей. Уже 57 ребят в рамках проекта получили срочные операции.

Так что каждый победитель уезжает домой не только с новым опытом, но и пониманием, что сделал доброе дело. Сергей Калягин планирует с головой окунуться в творчество и в следующем году привезти уже новый пейзаж. Для того чтобы посмотреть на картины ребят в Третьяковке — есть почти целый ноябрь.